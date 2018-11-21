23 ноября в Украине стартует день безумных скидок в магазинах, но эксперты предупреждают, что от некоторых покупок лучше воздержаться, чтобы "не выбросить деньги" на ветер. Предлагаем вам топ-5 советов, которые помогут вам сохранить ваши деньги в этот день:

Даже при огромных скидках не покупайте некачественные вещи. Вероятно, вы зря потратите деньги .​

не покупайте некачественные вещи. Вероятно, вы .​ Не покупайте ультрамодную одежду или обувь . Если на них большие скидки, то, скорее всего, мода на эти вещи вот-вот пройдет.

. Если на них большие скидки, то, скорее всего, мода на эти вещи вот-вот пройдет. Во время распродаж остерегайтесь товаров , которые нельзя вернуть обратно, - белья, косметики и т. п.

, которые нельзя вернуть обратно, - белья, косметики и т. п. Не покупайте на распродажах одежду не по размеру . Такая покупка может никогда не понадобиться вам в будущем.

. Такая покупка может никогда не понадобиться вам в будущем. Новомодная техника. Вы наверняка не найдете качественные и одновременно дешевые телефоны или телевизоры последних моделей. Не тратьте на это время.

Эксперты отмечают, что для того, чтобы в "черную пятницу" не купить ничего лишнего, лучше заранее составить список необходимых вещей.

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