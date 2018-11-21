Эксперты из Великобритании определили, что хуже всего людям жилось в 536 году.

"Это было начало одного из худших периодов для жизни, если не самым худшим годом вообще", - сказал археолог Гарвардского университета и средневековый историк Майкл Маккормик, пишет Science Alert.

Экономический спад, который начался в 536 году длился более ста лет. Это был десятый год правления византийского императора Юстиниана Великого, и на земле не происходило ничего необычного. Но вот на небе происходило что-то странное: появился загадочный пыльный туман, блокировавший солнечный свет, в результате чего температура снизилась и начались годы хаоса во всем мире: засуха, неурожай, летний снег в Китае, голод.

"И вот в этом году произошло страшное чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, в течение всего года, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие", - писал византийский историк Прокопий.

Имеются данные о том, что катастрофические извержения вулканов могут являться виновниками подобных событий и вызывать кратковременное глобальное охлаждение и разрушительный голод. Теперь новый, очень подробный анализ ядра ледника Колле Гнифетти на границе между Швейцарией и Италией дал новую информацию о тьме, в которую тогда погрузился мир.

В 536 году вулканический пепел и обломки были смешаны с ледяным слоем, что свидетельствует о большом вулканическом событии. Гренландские и антарктические ледяные ядра свидетельствовали о втором извержении в 540 году нашей эры, что усугубило страдания. Затем в 541 году появилась так называемая Юстинианская чума и все стало совсем плохо.

Но примерно на уровне 640 года во льду ледника Колле Гнифетти стали появляться следы свинца. Такое загрязнение означает, что люди вновь начали добычу и выплавку серебра из свинцовой руды. Иными словами, экономика восстанавливалась примерно за сто лет.

Очевидно, что самое худшее у человечества еще впереди: гениальный ученый Стивен Хокинг успел перед смертью предупредить людей о будущих кошмарах.