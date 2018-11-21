Кот избил енота-бандита (видео) [ Редактировать ]
В США кот избил енота, который пытался пробраться в дом. Видео драки опубликовала хозяйка пушистика по кличке Бэйли Линдси Миллс на своей странице в Twitter.
На кадрах видно, как домашний питомец выпрыгивает через отверстие в двери и атакует крадущегося енота. "Мой кот - чертов король", - написала девушка.
My cat is a goddamn KING. 😻💪🏼 pic.twitter.com/5Np8o8FYvV— Lindsay Mills (@lindsaymills) 16 ноября 2018 г.
В комментариях пользователи восхитились смелостью кота.
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