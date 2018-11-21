Реформи в Україні: депутати від "Опозиційної платформи - За життя" зустрілися з представники ПАРЄ [ Редактировать ]
Як просуваються реформи в Україні сьогодні цікавилися представники моніторингової групи ПАР'Є. Вони приїхали до Києва і зустрілися з депутатами у Верховній Раді.
Розпитували й про внутрішньо-політичну ситуацію. За словами першого заступника голови української делегації в ПАРЄ - нардепа Юлії Льовочкіної, в державі зараз активно розвивається опозиційний рух.
І головна мета цього процесу - об'єднати політиків та покращити життя українців.
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