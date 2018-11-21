Комітет соцполітики вимагає запровадити накопичувальну пенсійну систему - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Передбачити суттєве збільшення пенсій в бюджеті-2019 вимагають в комітеті соцполітики. Там оцінювали результати пенсійної реформи. За словами народних депутатів, більшість українців зараз не отримують навіть мінімальні пенсії.
Тож парламентарі вимагають підвищити виплати для військових пенсіонерів, чорнобильців та дітей війни. Також нардепи пропонують запровадити накопичувальну пенсійну систему.
"56 відсотків, майже 6 мільйонів пенсіонерів живуть на дві тисячі гривень, такого такої катастрофи немає в жодній країні світу. Ми сьогодні зібрали найбільш фахове середовище і відпрацьовуємо вирішення найбільш ключових питань, ви знаєте що поштарі відмовляються без зарплати носити пенсіонерам пошту в нас є випадки коли привозять зарплату привозять пенсію поштар кидає сумку і не носить пенсіонерам пенсію, і наші пенсіонери без пенсії", - заявив Сергій Каплін, голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики.
"Люди требуют, чтобы в бюджете 2019 года было предусмотрена реальная индексация и повышение пенсий и это наши сегодня требования. Поэтому сейчас задача мобилизовать усилия, чтобы при рассмотрении бюджета завтра было учтено наши требования по повышению пенсий и частичная отмена пенсионной реформы", - заявила Наталія Королевська, народний депутат України.
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