У бойовиків часто відбуваються ротації

На Донбасі бойовики сьогодні 5 разів накривали вогнем позиції наших бійців. Гатили з кулеметів та стрілецької зброї. Противник обстрілює, зокрема, і район Донецької фільтрувальної станції. Більше подробиць у матеріалі нашого військового кореспондента Ірини Баглай.

"Глибше копаєш - довше живеш" - золоте правило піхоти. І хоча бійцям довелось докласти чимало зусиль: ґрунт - глина, яка важко піддається лопаті та армійці змогли звести цілий підземний лабіринт.

Укриття зводили під обстрілам, и та ризик того вартував. Тепер мають надійний захист, навіть якщо ворог вдарить із важкого озброєння.

"Накат бревен, мешки, земля. Накат бревен, земля".

Днями гуркіт гусеничної важкої техніки бойовиків стає дедалі гучнішим, та й рух з боку окупованої Ясинуватої на передній край пожвавішав.

"Постоянно гул техники, танки слышим. Звуки гусениц, как ездят. Очень громко бывает. И по нам стреляют со стороны Ясиноватой", - розповідає Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

У бойовиків часто відбуваються ротації. Можливо, тому на цій ділянці фронту жодної доби без обстрілів.

"Вчера был очень такой, скажем, крепкий бой с использованием крупного вооружения", - говорить Олег, військовослужбовець ЗСУ.

"Ближе к 10 начали они из крупнокалиберного пулемета. Прицельно бахнуло. Все офигели", - Андрій, військовослужбовець ЗСУ.

Прицільно й зухвало бойовики намагаються розібрати укріплення піхотинців.

"Прилетело 14,5 работает ПТРД ружье. Конкретно бьют в одно место по габионам. Там где находимся мы", - говорить Олексій, військовослужбовець ЗСУ.

Таким вогнем намагаються заманити бійців і у пастку.

"Чтоб допустим, люди выходят на позиции и они вызывают, чтобы мы вышли на позиции и начинают стрелять плотно", - говорить Олексій, військовослужбовець ЗСУ.

Під такий гуркіт ворожий снайпер маскує свій постріл.

"Здесь также как и везде работают снайпера, поэтому ружье это с оптикой. Они бьют или из него или из утеса, то есть сюда на эту позицию прилетает каждый вечер", - говорить Олексій, військовослужбовець ЗСУ.

Напередодні під кулями опинився Олег. Боєць ані на мить не полишає свого спостережного поста - від його пильного ока залежить безпека побратимів.

"Я корректирую цель, как наблюдатель. Вижу откуда идет огонь. Здесь все защищено то есть, если рикошет у нас и крыша нормально. Накаты здесь все сделано так, чтобы военнослужащий нормально безопасно нес службу", - говорить Олег, військовослужбовець ЗСУ.

Щитом для бойовиків слугує це село. Щоправда, всі тутешні будинки вже давно порожні. Адже за ними найманці звели свої вогневі позиції.

"Оттуда ведут огонь постоянно - из домов, за домом, за деревней. У них там окопы, траншеи", - говорить Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Донецька фільтрувальна станція теж надійне прикриття для ворога. Наші військові не можуть придушити противника, не зачепивши її. Тож на вогонь у бік підприємства сувора заборона.