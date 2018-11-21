Із чотирьох тисяч семисот злочинів, скоєних під час Євромайдану, більшість уже розкрита. Про це заявив Сергій Горбатюк, начальник управління спецрозслідувань ГПУ.

За його словами, 52 особи вже визнали винними в злочинах проти Майдану, щодо них уже ухвалені вироки і призначене покарання. 15-ть тисяч фігурантів ще перевіряють, майже півтисячі з них оголосили підозру. За офіційними даними, під час зіткнень на Майдані загинули 123 людини, із них 104 - це активісти, 17 - правоохоронці.

"У підозрі й вчиненні 73 вбивств під час протестних акцій повідомлено про підозру 56 особам - від колишнього керівника держави і до рядових правоохоронців. У судах вивчається 13 обвинувальних актів стосовно осіб, яких прокуратура звинувачує у скоєнні більшості із цих вбивств ", - заявив Сергій Горбатюк, начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України.