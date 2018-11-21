Річниця Революції Гідності: у Верховній Раді підсумували результати роботи за п'ять років [ Редактировать ]
Напівпорожня зала, напівнаповнений порядок денний та гучні заяви. Парламент продовжує традицію - по середах нардепи зазвичай не влаштовують законодавчих баталій. На чому сьогодні обранці акцентували увагу? Про це в наступному матеріалі.
У першу чергу в сесійній залі згадують День свободи та гідності. Хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих на Майдані.
"Оголошую хвилину мовчання".
"Наші барикади просто перенесені з Інститутської і Грушевсього в Широкино, Станицю Луганську, і там зараз наші хлопці кожного дня захищають Україну і весь вільний світ , як ми захищали майдан 5 років тому. Низький уклін і вічна слава полеглим Героям Небесної Сотні", - заявив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.
У кожній фракції не оминають увагою сьогоднішній день. Підсумовують і те, що вдалося зробити за п'ять років, і те - чого не вдалося.
"Тепер ми чітко розуміємо, ми інтегруємось в західний світ, за ці 5 років для цього дуже багато зроблено, це і безвізовий режим, угода про асоціацію і товарообіг з Європою", - заявив Олексій Гончаренко, народний депутат, Блок Петра Порошенко.
"Тільки 10% населення стали жити краще, 90% населення перетворили на жебраків. В три рази падіння національної валюти, закриття цілого ряду підприємств, втрата територій, оце все наслідки 5-и річного панування сьогоднішнього режиму, і тому завдання - змінити його якомога швидше і головне не повторити чергового перевороту, тому що будь-який переворот - це відкидання країни назад", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".
"Дюди вийшли за гідність, за Україну, а що отримали? А взамін отримали приниження, приниження бідністю. Гідність - це жити достойно, гідність, за що боролися українці, боролись 5 років тому і продовжують боротись - це достойні зарплати, це достойні пенсії для ветеранів і пенсіонерів, це сильна економіка, щоб були гроші на армію, на оборону, на соціальну політику, на підвищення добробуту кожного українця", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, "Радикальна партія".
Ну а далі - порядок денний. Щоправда зала напівпорожня, а на розгляді - єдиний законопроект, який дозволить тим, хто живе на тимчасово окупованій території України, реєструвати шлюб у день подання заяви.
"Ми з вами маємо проявляти гідність і відповідальність за тих людей, які сьогодні знаходяться на тимчасово-окупованих територіях Криму , Донбасу. І тому сьогодні, коли ми зробимо подарунок тим громадянам України, які приїдуть в продовж одного дня, а не місяця, коли вони можуть одружитися, створити власну сім'ю і в такий спосіб відчути підтримку держави Україна", - говорить Ганна Гопко, народний депутат, позафракційний.
Проте, усі ці добрі наміри не вдалося втілити у життя, у Раді не було кому голосувати. Середа у нардепів - наполовину вихідний, і сьогодні головна робота у комітетах - перш за все бюджетному, де обговорюють кошторис.
"Субсидії, якщо в бюджеті на 2018 рік був передбачений 71 мільярд субсидій, то на 19-ий рік подали спочатку 55 мільярдів - це на 16 менше. Що в нас повернулося до другого читання? Зараз уже по строчці субсидій залишилось не 55, а 35 мільярдів, а 20 мільярдів залишили на нікому поки незрозуміло монетизацію, коли в грошовій формі будуть фактично комусь видавати гроші, а комусь не видавати. Ми вважаємо, що перед виборами, які будуть наступного року - президентські і парламентські - це може виглядати як такий в готівковій формі хабар", - заявив Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина".
"Це не бюджет для людей - це бюджет для силовиків, і бюджет для наших політиків, які зараз при владі і які ідуть на вибори. Для уряду на сьогоднішній день головне закрити соціальні якісь моменти, щоб не було гірше під час виборів, і друге - закрити силовий блок, тому що очевидно, що адмінресурс, який потрібен для виборів. Для них сьогодні ключовий і це є розмінна монета з силовими структурами для ого, щоб потім це використовувати під час виборчих кампаній", - заявила Олена Сотник, народний депутат, "Самопоміч".
Окрім самого кошторису - Рада має ухвалити суміжні зміни до бюджетного та митного кодексів. Все за повною процедурою, тож завтра в раді планують працювати до ночі. А поспішають так, тому що з'явився шанс отримати черговий кредит.
"Ми пішли по повній процедурі і тільки в 6-ій вечора, завтра, буде завершений, буде закінчений період внесення поправок від депутатів. Це означає, що якщо ми хочемо прийняти бюджет згідно процедури - ми мусимо дочекатися того часу, після того - можливі комітети, я думаю, вони пройдуть швидко. І за моїм прогнозом безумовно, ніч може бути непроста, якщо ми приймемо бюджет в ніч з 22 на 23 листопада, то це буде своєрідний рекорд", - заявив Сергій Березенко, народний депутат, Блок Петра Порошенко.
"Як тільки бюджет буде прийнятий в тих пропозиціях і рекомендаціях, в тих узгоджених макропоказника , в тих доходах і витратах, які були узгоджені з нашими міжнародними партнерами - транш від МВФ буде наданий зразу", - заявив Ірина Луценко, народний депутат, Блок Петра Порошенка.
Утім, для втілення амбітних планів коаліції треба знайти депутатську підтримку у вигляді голосів.
по теме
Бюджет та тарифи на газ: про що говорили депутати під час погоджувальної ради?
Бюджет не під ялинку. У Верховній Раді обіцяють уже цього тижня ухвалити кошторис країни на наступний рік. Проте викликаний такий поспіх не прагненням нардепів попрацювати, а дедлайном від міжнародних фінансових кредиторів
Сьогодні в парламенті утворили нову політичну групу "Опозиційна платформа - За життя", яка об‘єднає всі опозиційні сили
Хто її очолить, хто увійде до складу? Та лави якої політичної сили сьогодні скоротилися?
У парламенті створюють группу "Опозиційна платформа - За життя"
У парламенті створюється группа "Опозиційна платформа - За життя". До неї, зокрема, увійдуть нардепи Юрій Бойко та Вадим Рабінович. Про це йдеться в заяві нової депутатської групи
У Верховній Раді депутати та активісти вимагають негайного розслідування смерті Катерини Гандзюк
Зменшення тарифів, затвердження податкового кодексу та законопроекти про розмінування територій. Народні депутати повертаються до роботи після двотижневої перерви. За що голосуватимуть цього тижня?
Бюджет-2019: в Раду внесли доработанный проект
В Верховную Раду Украины поступил доработанный и подготовлен ко второму чтению проект государственного бюджета на 2019 год