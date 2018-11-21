Напівпорожня зала, напівнаповнений порядок денний та гучні заяви. Парламент продовжує традицію - по середах нардепи зазвичай не влаштовують законодавчих баталій. На чому сьогодні обранці акцентували увагу? Про це в наступному матеріалі.

У першу чергу в сесійній залі згадують День свободи та гідності. Хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих на Майдані.

"Оголошую хвилину мовчання".

"Наші барикади просто перенесені з Інститутської і Грушевсього в Широкино, Станицю Луганську, і там зараз наші хлопці кожного дня захищають Україну і весь вільний світ , як ми захищали майдан 5 років тому. Низький уклін і вічна слава полеглим Героям Небесної Сотні", - заявив Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

У кожній фракції не оминають увагою сьогоднішній день. Підсумовують і те, що вдалося зробити за п'ять років, і те - чого не вдалося.

"Тепер ми чітко розуміємо, ми інтегруємось в західний світ, за ці 5 років для цього дуже багато зроблено, це і безвізовий режим, угода про асоціацію і товарообіг з Європою", - заявив Олексій Гончаренко, народний депутат, Блок Петра Порошенко.

"Тільки 10% населення стали жити краще, 90% населення перетворили на жебраків. В три рази падіння національної валюти, закриття цілого ряду підприємств, втрата територій, оце все наслідки 5-и річного панування сьогоднішнього режиму, і тому завдання - змінити його якомога швидше і головне не повторити чергового перевороту, тому що будь-який переворот - це відкидання країни назад", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

"Дюди вийшли за гідність, за Україну, а що отримали? А взамін отримали приниження, приниження бідністю. Гідність - це жити достойно, гідність, за що боролися українці, боролись 5 років тому і продовжують боротись - це достойні зарплати, це достойні пенсії для ветеранів і пенсіонерів, це сильна економіка, щоб були гроші на армію, на оборону, на соціальну політику, на підвищення добробуту кожного українця", - заявив Олег Ляшко, народний депутат, "Радикальна партія".

Ну а далі - порядок денний. Щоправда зала напівпорожня, а на розгляді - єдиний законопроект, який дозволить тим, хто живе на тимчасово окупованій території України, реєструвати шлюб у день подання заяви.

"Ми з вами маємо проявляти гідність і відповідальність за тих людей, які сьогодні знаходяться на тимчасово-окупованих територіях Криму , Донбасу. І тому сьогодні, коли ми зробимо подарунок тим громадянам України, які приїдуть в продовж одного дня, а не місяця, коли вони можуть одружитися, створити власну сім'ю і в такий спосіб відчути підтримку держави Україна", - говорить Ганна Гопко, народний депутат, позафракційний.

Проте, усі ці добрі наміри не вдалося втілити у життя, у Раді не було кому голосувати. Середа у нардепів - наполовину вихідний, і сьогодні головна робота у комітетах - перш за все бюджетному, де обговорюють кошторис.

"Субсидії, якщо в бюджеті на 2018 рік був передбачений 71 мільярд субсидій, то на 19-ий рік подали спочатку 55 мільярдів - це на 16 менше. Що в нас повернулося до другого читання? Зараз уже по строчці субсидій залишилось не 55, а 35 мільярдів, а 20 мільярдів залишили на нікому поки незрозуміло монетизацію, коли в грошовій формі будуть фактично комусь видавати гроші, а комусь не видавати. Ми вважаємо, що перед виборами, які будуть наступного року - президентські і парламентські - це може виглядати як такий в готівковій формі хабар", - заявив Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина".

"Це не бюджет для людей - це бюджет для силовиків, і бюджет для наших політиків, які зараз при владі і які ідуть на вибори. Для уряду на сьогоднішній день головне закрити соціальні якісь моменти, щоб не було гірше під час виборів, і друге - закрити силовий блок, тому що очевидно, що адмінресурс, який потрібен для виборів. Для них сьогодні ключовий і це є розмінна монета з силовими структурами для ого, щоб потім це використовувати під час виборчих кампаній", - заявила Олена Сотник, народний депутат, "Самопоміч".

Окрім самого кошторису - Рада має ухвалити суміжні зміни до бюджетного та митного кодексів. Все за повною процедурою, тож завтра в раді планують працювати до ночі. А поспішають так, тому що з'явився шанс отримати черговий кредит.

"Ми пішли по повній процедурі і тільки в 6-ій вечора, завтра, буде завершений, буде закінчений період внесення поправок від депутатів. Це означає, що якщо ми хочемо прийняти бюджет згідно процедури - ми мусимо дочекатися того часу, після того - можливі комітети, я думаю, вони пройдуть швидко. І за моїм прогнозом безумовно, ніч може бути непроста, якщо ми приймемо бюджет в ніч з 22 на 23 листопада, то це буде своєрідний рекорд", - заявив Сергій Березенко, народний депутат, Блок Петра Порошенко.

"Як тільки бюджет буде прийнятий в тих пропозиціях і рекомендаціях, в тих узгоджених макропоказника , в тих доходах і витратах, які були узгоджені з нашими міжнародними партнерами - транш від МВФ буде наданий зразу", - заявив Ірина Луценко, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

Утім, для втілення амбітних планів коаліції треба знайти депутатську підтримку у вигляді голосів.