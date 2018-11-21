19 ноября правоохранители обнаружили тела двух пенсионеров, которые погибли при загадочных обстоятельствах, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Обеспокоенные соседи сообщили в полицию о том, что жители квартиры одного из домов на улице Коперника уже несколько дней не выходят из дома. По приезду стражи порядка обнаружили 70-летнего мужчину и его 69-летнюю супругу без признаков жизни. По предварительным данным, супруги умерли в результате отравлением угарным газом.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Ранее на одесском пляже трагически погибла девушка.