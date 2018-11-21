В центре Киева украли полкилометра парапета (фото) [ Редактировать ]
В Киеве на Днепровской набережной исчезло почти полкилометра металлического парапета.
Тяжелые пятиметровые секции были аккуратно срезаны (местами - вместе с удерживавшими их столбиками) и увезены в неизвестном направлении, сообщают "Факты".
Местные жители предполагают, что десятки тонн металла кто-то банально украл и продал на металлолом. Их убеждения подкрепляет то, что уцелело несколько десятков метров парапета возле Дарницкого моста, где есть камеры видеонаблюдения, а также - несколько секций, в которые уже вросли деревья.
В Днепровском райотделе полиции Киева прокомментировали, что в правоохранительные органы о краже парапета никто не заявлял.
До этого под Авдеевкой украли километр железной дороги.
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