В Киеве на Днепровской набережной исчезло почти полкилометра металлического парапета.

Тяжелые пятиметровые секции были аккуратно срезаны (местами - вместе с удерживавшими их столбиками) и увезены в неизвестном направлении, сообщают "Факты".

Местные жители предполагают, что десятки тонн металла кто-то банально украл и продал на металлолом. Их убеждения подкрепляет то, что уцелело несколько десятков метров парапета возле Дарницкого моста, где есть камеры видеонаблюдения, а также - несколько секций, в которые уже вросли деревья.

В Днепровском райотделе полиции Киева прокомментировали, что в правоохранительные органы о краже парапета никто не заявлял.

До этого под Авдеевкой украли километр железной дороги.