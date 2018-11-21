Вечером 21 ноября в Закарпатской области случилось жуткое дорожно-транспортное происшествие на автодороге между населенными пунктами Драгово и Золотарево Хустского района.

"Столкнулись два автомобиля Toyota Camry и Skoda Octavia. В результате ДТП оба водителя 1990 и 1996 рождения, от полученных травм погибли на месте. Двое пассажиров с полученными политравмами были госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатской области в Facebook.

Спасатели с помощью гидравлического оборудования деблокировали тела погибших из искореженных автомобилей.

Обстоятельства и причины трагического случая выясняют правоохранительные органы.

Также во Львовской области столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и автобус, что тоже окончилось смертельным исходом.