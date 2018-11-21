В Турции приговорили десятки людей за попытку переворота [ Редактировать ]
В Турции суд приговорил к пожизненным срокам 74 членов организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.
Приговоры в отношении еще 189 человек примут отдельно, сообщает агентство Anadolu.
Сообщается, что 263 подозреваемых были членами военных формирований, действовавших на территории Анкары в ночь попытки переворота в июле 2016 года.
Турецкие власти обвиняют оппозиционера Гюлена и его сторонников в организации попытки государственного переворота, после которого десятки тысяч людей посадили в тюрьму или уволили с работы по обвинению в связях с Гюленом.
Напомним, группа военных от лица Генштаба ВС Турции 16 июля 2016 года объявила о переходе власти в стране в их руки и об отстранении от нее турецкого руководства.
После этого, премьер-министр Турции завил, что в стране начался военный переворот, глава Генштаба взят в заложники, в аэропорт Стамбула вошли танки, там началась стрельба. Около здания парламента также был открыт огонь.
Ближе к вечеру, 16 июля, была завершена операция против мятежников возле здания Генштаба, в результате чего были задержаны 13 высокопоставленных офицеров ВС Турции.
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