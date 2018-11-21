В Николаеве в маршрутке №163 подрались водитель и пассажир, травму получил ребенок.

"Оскорбление, крики, слезы, разбита губа дочери...", написала очевидец Юля Петровская, разместившая видео драки в Facebook.

Причиной драки стало то, что водитель маршрутки не пускает никого из пассажиров на переднее сиденье возле себя, так как держит место для своей знакомой - такая практика повторяется ежедневно. Один из пассажиров возмутился этому, на что водитель ответил нецензурной лексикой: "какого … ты должен тут сидеть, постоишь!".

Затем, прямо во время движения, между водителем и пассажиром завязалась потасовка. Все это время водитель одной рукой управлял микроавтобусом, забитым пассажирами, а второй пытался ударить оппонента.

В результате удар по лицу получила девочка школьного возраста, которая находилась в салоне.

В конце концов водитель остановил маршрутку, вышел вместе с пассажиром на улицу, где драка продолжилась.

Остановили потасовку пассажиры, которые разняли дерущихся, после чего водитель продолжил движение по маршруту.

Несколькими днями ранее во Львове на школьника напал водитель маршрутки.