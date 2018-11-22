Отрезали по ошибке: после ампутации ноги умерла пенсионерка [ Редактировать ]
Пенсионерка Мария Дронова, которой по ошибке ампутировали здоровую ногу вместо больной, скончалась. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.
89-летняя пенсионерка из Воронежа, которой врачи ампутировали здоровую ногу вместо больной, скончалась 21 ноября в больнице. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе департамента здравоохранения.
Сын пенсионерки рассказал, что в последние дни женщина находилась в очень плохом состоянии. Она почти не ела и пила с трудом.
После первой операции, во время которой врачи ошибочно ампутировали левую ногу до середины бедра вместо правой, в которой уже были необратимые поражения, медики настояли на том, чтобы провести вторую операцию и ампутировать сразу и больную ногу.
Операция была проведена через три дня после первой, хотя сын настаивал на том, что матери нужно было восстановиться.
Ранее мы рассказывали о том, что Мария Дронова была госпитализирована в больницу с жалобами на сильные боли в правой ноге, которые не становились слабее после приема препаратов.
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