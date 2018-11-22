У Лондоні виявили саморобні бомби [ Редактировать ]
У Лондоні поліція виявила дві саморобні бомби. Їх знайшли у квартирі на Північному заході столиці. На час роботи саперів, мешканців будинку евакуювали.
Пристрої вивчають експерти, а за розслідування справи узявся контртеррористичний підрозділ. Рівень загрози терактів у британській столиці досі високий.
Торік ісламісти вчинили низку кривавих атак, використовували й саморобну вибухівку.
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