У Неймара проблемы с пахом, у Мбаппе - травмы плеча. Илл.: pixabay.com/

Ведущие нападающие планеты Килиан Мбаппе и Неймар получили травмы в крайних контрольных поединках в составе своих сборных.

Нападающий ПСЖ Неймар вывел сборную Бразилии на поле в игре против Камеруна в качестве капитана, но уже на 8 минуте попросил замену и вместо него появился Ришарлисон из "Эвертона". Причиной стали проблемы с пахом, сообщает ESPN.

Партнер Неймара по ПСЖ Мбаппе покинул поле французской команды на 30-й минуте матча с Уругваем из-за травмы плеча.

Примечетельно, что через неделю на клуб Неймара и Мбаппе ждет ключевая игра с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.

Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает каждого из вышеуказанных травмированных игроков в 180 миллионов евро - они вместе с Месси разделяют первые места в списке самых дорогих футболистов мира.

Ранее ПСЖ и "Ливерпуль" устроили настоящий триллер в Лондоне.