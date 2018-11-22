Самых дорогие футболисты мира получили травмы [ Редактировать ]
Ведущие нападающие планеты Килиан Мбаппе и Неймар получили травмы в крайних контрольных поединках в составе своих сборных.
Нападающий ПСЖ Неймар вывел сборную Бразилии на поле в игре против Камеруна в качестве капитана, но уже на 8 минуте попросил замену и вместо него появился Ришарлисон из "Эвертона". Причиной стали проблемы с пахом, сообщает ESPN.
Партнер Неймара по ПСЖ Мбаппе покинул поле французской команды на 30-й минуте матча с Уругваем из-за травмы плеча.
Примечетельно, что через неделю на клуб Неймара и Мбаппе ждет ключевая игра с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.
Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает каждого из вышеуказанных травмированных игроков в 180 миллионов евро - они вместе с Месси разделяют первые места в списке самых дорогих футболистов мира.
Ранее ПСЖ и "Ливерпуль" устроили настоящий триллер в Лондоне.
по теме
Киевлянин разбился насмерть в Оболонском районе (фото)
В Оболонском районе Киева мужчина выпал из окна многоэтажки
Жуткое видео: в центре Одессы на мужчину упал балкон
В самом центре Одессы на прохожего рухнула часть строения
Половина футбольной команды разбилась в ДТП
Автобус, который вез футбольную команду, упал в пропасть
Легендарный футболист завершил карьеру
Легендарный футболист, экс-нападающий "Челси" повесил бутсы на гвоздь
Лига чемпионов УЕФА 2018/2019: турнирная таблица
Предлагаем вашему вниманию таблицы группового раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19