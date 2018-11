Издание Time составило список самых лучших альбомов 2018 года. На первом месте рейтинга оказался дебютный альбом Invasion Of Privacy хип-хоп исполнительницы Карди Би . Лонгплей получил положительные отзывы от музыкальных критиков, а также побил рекорд среди певиц в Apple Music и занял первую строчку в хит-параде Billboard 200 .

Второе место досталось певице Жанель Монэ и ее третьему студийному альбому Dirty Сomputer, который получил хорошие оценки от критиков и слушателей.

Третье место занял альбом Be the Cowboy японской исполнительницы Mitski . Музыкальные критики и поклонники отметили, что этот альбом стал лучшим в карьере артистки.

В топ-10 лучших альбомов также попали:



4 - Shawn Mendes от Шона Мендеса



5 - Vibras от Джея Бальвина



6 - Honey от Робин



7 - Bloom от Троя Сивана



8 - Golden Hour от Кейси Масгрейвс



9 - A Brief Inquiry Into Online Relationships от The 1975



10 - Camila от Камилы Кабельо.

Ранее издание составило рейтинг самых лучших фильмов 2018 года.