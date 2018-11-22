Топ-10 лучших альбомов 2018 года [ Редактировать ]
Издание Time составило список самых лучших альбомов 2018 года. На первом месте рейтинга оказался дебютный альбом Invasion Of Privacy хип-хоп исполнительницы Карди Би. Лонгплей получил положительные отзывы от музыкальных критиков, а также побил рекорд среди певиц в Apple Music и занял первую строчку в хит-параде Billboard 200.
Второе место досталось певице Жанель Монэ и ее третьему студийному альбому Dirty Сomputer, который получил хорошие оценки от критиков и слушателей.
Третье место занял альбом Be the Cowboy японской исполнительницы Mitski. Музыкальные критики и поклонники отметили, что этот альбом стал лучшим в карьере артистки.
В топ-10 лучших альбомов также попали:
4 - Shawn Mendes от Шона Мендеса
5 - Vibras от Джея Бальвина
6 - Honey от Робин
7 - Bloom от Троя Сивана
8 - Golden Hour от Кейси Масгрейвс
9 - A Brief Inquiry Into Online Relationships от The 1975
10 - Camila от Камилы Кабельо.
Ранее издание составило рейтинг самых лучших фильмов 2018 года.
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