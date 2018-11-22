В Германии юноша лишился водительских прав спустя 49 минут после их получения, сообщает BBC. Курьезный инцидент произошел с 18-летним жителем города Хермер. Юноша возвращался домой на своей машине су успешно сданного экзамена на получение водительских прав.

Однако по пути домой парня остановила полиция за двукратное превышение скорости. На участке дороги с ограничением скорости в 30 км в час юный водитель ехал со скоростью 60 км в час. Теперь юноша сможет вернуть права только после повторного прохождения курса вождения и не раньше, чем через четыре месяца.

Нарушителю правил дорожного движения также грозит штраф в 200 евро, а его испытательный срок в качестве начинающего водителя будет увеличен с двух до четырех лет, что неизбежно скажется на стоимости страховки.

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