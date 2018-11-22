Генеральна прокуратура почала розслідування у справі контрабанди деревини на Західній Україні. Там знайшли цілий потяг кругляка, за документами він значився, як звичайні дрова.

Відомо, що ліс звозили з різних частин України за сумнівними паперами. Причетним до оборудок очільникам лісогосподарств оголосили підозру.

"Сім вагонів лісосировини, яка відповідно з пояснень експерта, який був на обшуках являється неоднорідною, тобто можливо були підроблені документи з приводу постачання вказаної лісосировини. Крім того, 16 листопада до Печерського суду було направлене клопотання про арешт вказаної лісосировини з метою проведення необхідних експертиз", - заявив Дмитро Воробій, слідчий Генеральної прокуратури України.