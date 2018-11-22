У Лондоні покажуть портрет відомого британського письменника Чарльза Діккенса, який шукали понад півтора століття. Сьогодні ним прикрасять виставку галереї Філіпа Моулда.

Полотно оцінили в 300 тисяч доларів. Художниця Маргарет Гілліс написала його 1843 року. Невдовзі картина зникла. А знайшли її лише торік у Південній Африці. Тепер знахідка стане надбанням музею Діккенса в Лондоні.

"Це дуже особистий та натхненний портрет Діккенса. Його писали, коли Діккенс працював над "Різдвяною історією". Тож він змушує нас згадати про доброту та співчуття, а також про те, що кожен із нас може зробити щось корисне для цього світу й допомогти нещасним людям. Ми хочемо повернути цей портрет до домівки Діккенса - в музей, щоб він надихав майбутні покоління", - говорить Сінді Шугру, директор музею Чарльза Діккенса.