Нацполіція спільно з Інтерполом викрили міжнародне угруповання грабіжників [ Редактировать ]
Національна поліція України спільно з Інтерполом викрили міжнародне угруповання, яке пограбувало банки в семи країнах світу. Його ватажки - троє вихідців з України з американським громадянством.
За підробними документами зловмисники оформлювали сейф у банку, потім таємно туди проникали, зламували решту комірок, викрадали золото, коштовності та готівку. До пограбувань залучали земляків - жителів Києва, Одеси та Донецька. Лише в українській столиці банда спустошила сейфи в 14-ти фінустановах.
"Зуміли збагатитися на суму понад 5 мільйонів доларів США, понад 8 мільйонів гривень, 25 тисяч фунтів стерлінгів, 500 тисяч ефро, інша іноземна валюта. А також золоті злитки, колекційний крам та інше. Все це награбоване використовувалось виключно в особистих цілях - придбання нерухомості, автомобілів", - говорить Олеся Орлова, речник Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.
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