В столице ЮАР Кейптауне велосипедист с ножом в голове сам приехал в больницу. Такими стали последствия встречи Шона Уэйна с грабителями, пишет Daily Mail.

Фото: dailymail.co.uk

Неизвестные напали на мужчина, когда он ехал на работу. Один из преступников в ходе драки ударил 34-летнего Шона ножом в голову. Злоумышленники попытались отнять у раненого велосипед. Чудом мужчине удалось отбиться от бандитов и доехать в больницу. Потерпевший проехал около километра с ножом в голове.

Работники поликлиники рассказали, что мужчина был спокоен и вежлив, а сами они были шокированы увиденным. Один из врачей на своей машине отвез пациента в больницу, где ему сделали срочную операцию. Лезвие длиной 15 сантиметров погнулось о череп и вошло в лицо, не задев мозг.

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