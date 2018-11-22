Мужчина с ножом в голове сам пришел в больницу (фото) [ Редактировать ]
В столице ЮАР Кейптауне велосипедист с ножом в голове сам приехал в больницу. Такими стали последствия встречи Шона Уэйна с грабителями, пишет Daily Mail.
Фото: dailymail.co.uk
Неизвестные напали на мужчина, когда он ехал на работу. Один из преступников в ходе драки ударил 34-летнего Шона ножом в голову. Злоумышленники попытались отнять у раненого велосипед. Чудом мужчине удалось отбиться от бандитов и доехать в больницу. Потерпевший проехал около километра с ножом в голове.
Работники поликлиники рассказали, что мужчина был спокоен и вежлив, а сами они были шокированы увиденным. Один из врачей на своей машине отвез пациента в больницу, где ему сделали срочную операцию. Лезвие длиной 15 сантиметров погнулось о череп и вошло в лицо, не задев мозг.
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