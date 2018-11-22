Депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении и в целом законопроект № 8496 об изменениях в государственный бюджет на 2018 год, выделив деньги на усиление кибербезопасности Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК).

Соответствующее решение 22 ноября, поддержали 253 народных депутата, сообщает 112.ua.

Закон предусматривает уменьшение расходов по бюджетной программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" на 49 миллионов 660 тысяч гривен.

Вместо этого деньги пойдут на усиление кибербезопасности информационных систем ЦИК.

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Скрин: rada.gov.ua

Также в Раде проголосовали за законопроект, предусматривающий штрафы за проступки водителей.