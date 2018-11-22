Уфолог Скотт Уоринг после просмотра снимков Марса обнаружил на поверхности 8-километровую голову Будды, пишет Голос.Ua.

Эксперт считает, что результаты его исследований подтверждают теорию о влиянии инопланетян на культуру землян. Ученый во время изучения фотографий Марса обратил внимание на странный 8-километровый объект, похожий на профиль человека. Специалисты уверен, что замеченный предмет на самом деле является скульптурой головы Будды.

Фото: Mars Anomaly Collection

По мнению Скотта Уоринга, представители инопланетной цивилизации действительно могут существовать и оказывать большое влияние на формирование культурных течений на Земле. Раньше конспирологи уже находили на поверхности Красной планеты статуи основателя буддизма. В сети опубликовали видеоролик, где показали фотографии 8-километровой головы Будды.

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