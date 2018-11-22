Последнее мероприятие выдалось для Меган Маркл не самым удачным. Жену принца Гарри вновь раскритиковали за внешний вид. Сперва пользователи соцсетей и ряд СМИ обвинил Маркл в том, что она вновь скопировала образ Кейт Миддлтон. А потом и вовсе раскритиковали ее за нарушение королевского протокола, пишет Elle.

21 ноября бывшая актриса встретилась с пострадавшими от пожара в лондонском здании Grenfell Tower. Для выхода в свет Маркл выбрала бордовое платье выше колен канадской марки Club Monaco, в пальто на оттенок темнее того же бренда и остроносых ботинках на каблуке от Givenchy.

Фото: Getty Images

Однако больше всего внимание поклонников привлекло бюджетное кольцо со словом Love на среднем пальце. Похожее ювелирное изделие представлено в ассортименте бренда Meredith Hah, который любят многие знаменитости. Оно сделано из золота и серебра и стоит 70 долларов.

Ранее сообщалось, что королева запретила Меган Маркл носить российские изумруды.