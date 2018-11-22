Меган Маркл раскритиковали за дешевое кольцо (фото) [ Редактировать ]
Последнее мероприятие выдалось для Меган Маркл не самым удачным. Жену принца Гарри вновь раскритиковали за внешний вид. Сперва пользователи соцсетей и ряд СМИ обвинил Маркл в том, что она вновь скопировала образ Кейт Миддлтон. А потом и вовсе раскритиковали ее за нарушение королевского протокола, пишет Elle.
21 ноября бывшая актриса встретилась с пострадавшими от пожара в лондонском здании Grenfell Tower. Для выхода в свет Маркл выбрала бордовое платье выше колен канадской марки Club Monaco, в пальто на оттенок темнее того же бренда и остроносых ботинках на каблуке от Givenchy.
Фото: Getty Images
Однако больше всего внимание поклонников привлекло бюджетное кольцо со словом Love на среднем пальце. Похожее ювелирное изделие представлено в ассортименте бренда Meredith Hah, который любят многие знаменитости. Оно сделано из золота и серебра и стоит 70 долларов.
Ранее сообщалось, что королева запретила Меган Маркл носить российские изумруды.
по теме
Новорожденный ребенок установил рекорд
Врачи готовили будущий родителей к худшему, но ребенок выжил
Катастрофа Су-27: следствие изменило версию
Расследование авиационной катастрофы с воздушным судном Су-27 осуществляет комиссия Главной инспекции Министерства обороны, пояснил собеседник агентства
У ведущего случился сердечный приступ в прямом эфире (видео)
У ведущего спортивных новостей случился приступ прямо во время эфира
Пропавшую девочку из Борисполя нашли во Львове
Правоохранительные органы нашли пропавшую школьницу из Борисполя
Мужчина с ножом в голове сам пришел в больницу (фото)
Мужчине удалось отбиться от напавших не него преступников, однако один из них воткнул ему нож в голову