В Полтаве и Полтавской области освободили "пациентов" реабилитационных центров, которых против воли удерживали в учреждениях и лечили неизвестными медикаментами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

Проверку провели в двух центрах, где находились 40 человек, проходивших реабилитацию от наркотической и алкогольной зависимости. Напомним, что в Украине в этом году впервые дошло до суда дело организатора "реабилитационного" центра.



21 "пациент" сообщил о насильственном удержании, ограничении личной свободы, содержании в комнатах с зарешеченными окнами.

"Некоторые лица сообщили, что работники реабилитационного центра принудительно давали им лекарственные средства неизвестного происхождения, а за нарушение режима наказывали, ограничивая доступ к пище и запрещая общаться между собой", - сообщают прокуратуре Полтавской области.

По результатам обысков 21 человек (жители Полтавской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Черновицкой, Кировоградской, Сумской и Тернопольской областей) уехали домой. Заведено уголовное производство по статьям о незаконном лишении свободы и мошенничестве, которые предусматривают ответственность в виде лишения свободы на 8 лет.

Ранее мы писали о том, что украинских моряков освободили из греческой тюрьмы.