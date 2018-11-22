Отношения - важная составляющая нашей жизни. Каждая девушка хочет чувствовать себя с мужчиной, как за каменной стеной. Астрологи утверждают, что надежность мужчины зависит от того, под каким знаком зодиака родился человек. Об этом Zen

Овен

Не смотря на импульсивность и энергичность характера, Овны очень ответственные и надежные партнеры. За свою женщину и семью такой мужчина стоит горой и готов разорвать каждого, кто попытается нарушить покой родных и близких. Овны по-своей природе однолюбы, выбирают одну женщину и на всю жизнь.

Они ориентированы на семью и почти сразу показывают серьезность намерений. Не смотря на их огненный пыл с ними спокойно и надежно, не страшно попасть в передряги, зная, что мужчина-Овен решит любые проблемы и возьмет удар на себя.

Телец

Тельцы заслуженно считаются самыми надежным мужчинами среди остальных знаков зодиака. Они созданы для крепкой и счастливой семьи. К выбору партнера относятся серьезно, ведь выбирают спутницу на всю жизнь. Им важно не только защищать семью, но и чувствовать поддержку от любимой женщины.

У Тельцов гипертрофировано чувство ответственности преданности. Смысл их жизни - семья. Все, что они делают, совершают во благо любимых и родных людей. С Тельцом женщина чувствует себя под надежной защитой и охраной.

Лев

Львы не только тянут одеяло на себя и нуждаются во внимании. На самом деле мужчины-Львы очень верны, сильны и надежны. Они охотники, которые за свою добычу порвут любого недоброжелателя. Львы очень внимательны и заботливы в отношении семьи.

Они придут на помощь в любую минуту, чтобы не случилось. Благополучие их семьи, детей и любимой женщины - превыше всего. Посторонние считают Львов слишком самовлюбленными и эгоистичными, но близкие люди знают, что подарив такому мужчине свое сердце, взамен вы получите нежного, заботливого, надежного защитника.

Дева

Мужчины-Девы не размениваются по мелочам. В выборе возлюбленной они очень придирчивы и избирательны, но если вам удалось завоевать сердце такого мужчины, будьте уверенны - он будет вам верен и предан. Девы семейные и спокойные по-природе. Они шаг за шагом выстраивают свой маленький идеальный мир вместе с любимой женщиной и детьми.

Но если кто-то решит вмешаться или попытается разрушить красивый мир семьи такого мужчины, здесь недоброжелателям мало не покажется. Дева не даст в обиду родных и близких людей. Кроме того, такие мужчины без труда решать ваши проблемы, стоит только попросить.

Скорпион

Скорпионы очень надежные мужчины. Не смотря на скверность характера, они больше собственники. Выбирая любимую женщину, им важно, чтобы с ней можно было создать крепость в виде семьи и никого туда не впускать. Если враг решит брать такую крепость штурмом, ему точно не поздоровиться.

Скорпионы очень жестоко обходятся с людьми, которые покушаются на их семью и возлюбленную. Обидчикам супруги и детей точно не будет пощады. Скорпион может проглотить оскорбления в свой адрес, но обиду семьи он точно терпеть не станет.

Козерог

Не смотря на то, что Козероги в приоритет ставят карьеру, а не семью, они очень верные и надежные. Мужчина-Козерог сделает все, чтобы его семья не нуждалась ни в чем. За материальную и финансовую сторону с таким мужчиной точно не стоит переживать. Козерогу важно иметь тыл в виде семьи.

Не смотря на практичность и грубость, такие мужчины очень заботливы и внимательны к родным и любимым. Им важно чувствовать сильные, ответные чувства. Вы можете смело положиться на такого мужчину в самой трудной жизненной ситуации.

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