Пішов не заплативши, тепер - сидітиме. У Лос-Анджелесі засудили шахрая, який запрошував жінок у ресторани й тікав, не дочекавшись рахунку.

Так американський ловелас-дармоїд за кілька років обкрутив щонайменше 10 жінок. У двох випадках невдалі побачення оплачували ресторани. Жертви подали до суду.

45-річний Пол Гонсалес отримав чотири місяці ув'язнення та три роки - умовно. А ще - йому заборонили користуватися сайтами та додатками для знайомств.