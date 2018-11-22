У Лос-Анджелесі засудили шахрая-дармоїда [ Редактировать ]
Пішов не заплативши, тепер - сидітиме. У Лос-Анджелесі засудили шахрая, який запрошував жінок у ресторани й тікав, не дочекавшись рахунку.
Так американський ловелас-дармоїд за кілька років обкрутив щонайменше 10 жінок. У двох випадках невдалі побачення оплачували ресторани. Жертви подали до суду.
45-річний Пол Гонсалес отримав чотири місяці ув'язнення та три роки - умовно. А ще - йому заборонили користуватися сайтами та додатками для знайомств.
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