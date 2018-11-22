Депутат Верховной Рады Украины (фракция "Батьківщина"), член парламентского комитета по вопросам бюджета Валерий Дубиль заявил, что введение обязательного медицинского страхования будет наиболее эффективными способом увеличения финансирования медицинской отрасли до приемлемых объемов. Это будет выгодно и для работников, и для работодателей, и для экономики страны. Ведь из-за отсутствия такого страхования сегодня, из-за преждевременной смертности и высокий уровень инвалидизации в продуктивном возрасте Украина теряет до 220 млрд гривен валового внутреннего продукта (ВВП) в год.

Об этом народный депутат сообщил в своем блоге на веб-сайте "Киеввласть".

"Анализируя опыт разных стран, пришел к выводу: минимально нам нужно 6-7% от ВВП финансирования из консолидированных источников (бюджет или обязательное медстрахование). В Украине из госбюджета на медицину выделяется немного более 3% от ВВП. Если учесть долю теневой экономики, то объем финансирования должен быть увеличен минимум в 3 раза", - написал Дубиль.

По его словам, частично это можно решить, перезагрузив экономику. Он также отметил, что команда "Батьківщини" имеет соответствующий план и недавно предложила 5 первых шагов к развитию экономики. "С ростом экономики появится больше денег на медицину. И опыт Польши показал – одними бюджетными расходами все проблемы отрасли не решить", - добавил он.

"У нас очень высокая преждевременная смертность и инвалидизация в продуктивном возрасте. И поэтому Украина недополучает в год более 220 млрд гривен ВВП - на нее бременем ложатся дополнительные социальные расходы на обеспечение жизнедеятельности нетрудоспособной части населения. На помощь государству должен прийти бизнес", - убежден нардеп.

Он перечислил 4 способа финансирования предпринимателями системы здравоохранения: бюджетное финансирование, обязательное медицинское страхование, повышение доходов работников и прямая оплата ими медицинских услуг.

"Если мы увеличим налоговую нагрузку и отчисления налогов в общий фонд бюджета, то деньги просто размоются другими статьями бюджетных расходов. Кроме того, ... чтобы на медицину шло, например, как в Великобритании - 16,5% ВВП, нужно увеличить налоговое давление на бизнес в 1,5-2 раза", - отметил Дубиль.

Благодаря же адресности и целевой направленности механизма обязательного медицинского страхования, дополнительная нагрузка на бизнес составит только 6-8% от ЕСВ. Кроме того, адресная оплата страховки укрепляет соцсвязь между работодателем и работником и повышает лояльность последнего через механизмы дополнительной корпоративной добровольной медстраховки.

"Переводить финансирования системы здравоохранения на самого работника также не выгодно из-за отсутствия контроля качества, а также из-за непрозрачных отношений с врачами, - считает Дубиль. - Кроме того, домохозяйство не может оплатить критические медицинские расходы без изменения образа жизни – значит, производительность труда рабочего снижается".

Бизнес не может самостоятельно создать локальную эффективно функционирующую систему предоставления медицинских услуг для своих работников. Это тоже невыгодно, ведь емкость рынка такого добровольного медстрахования не превышает 10-15%, и это отнюдь не обеспечит необходимый объем финансирования всей медицинской сети.

"Остается последний, самый выгодный и сбалансированный путь - обязательное медицинское страхование. Этот механизм - наиболее экономически эффективный, социально оправданный и удобный. Система обязательного медицинского страхования улучшит качество и объем медицинских услуг – и в результате инвалидизация и преждевременная смертность в нашей стране снизится. Выигрывает не только народ, но и экономика нашей страны", - подытожил Дубиль.

Депутат Верховной Рады Украины (фракция "Батьківщина"), член парламентского комитета по вопросам бюджета Валерий Дубиль заявил, что введение обязательного медицинского страхования будет наиболее эффективными способом увеличения финансирования медицинской отрасли до приемлемых объемов. Это будет выгодно и для работников, и для работодателей, и для экономики страны. Ведь из-за отсутствия такого страхования сегодня, из-за преждевременной смертности и высокий уровень инвалидизации в продуктивном возрасте Украина теряет до 220 млрд гривен валового внутреннего продукта (ВВП) в год.

Об этом народный депутат сообщил в своем блоге на веб-сайте "Киеввласть".

"Анализируя опыт разных стран, пришел к выводу: минимально нам нужно 6-7% от ВВП финансирования из консолидированных источников (бюджет или обязательное медстрахование). В Украине из госбюджета на медицину выделяется немного более 3% от ВВП. Если учесть долю теневой экономики, то объем финансирования должен быть увеличен минимум в 3 раза", - написал Дубиль.

По его словам, частично это можно решить, перезагрузив экономику. Он также отметил, что команда "Батьківщини" имеет соответствующий план и недавно предложила 5 первых шагов к развитию экономики. "С ростом экономики появится больше денег на медицину. И опыт Польши показал – одними бюджетными расходами все проблемы отрасли не решить", - добавил он.

"У нас очень высокая преждевременная смертность и инвалидизация в продуктивном возрасте. И поэтому Украина недополучает в год более 220 млрд гривен ВВП - на нее бременем ложатся дополнительные социальные расходы на обеспечение жизнедеятельности нетрудоспособной части населения. На помощь государству должен прийти бизнес", - убежден нардеп.

Он перечислил 4 способа финансирования предпринимателями системы здравоохранения: бюджетное финансирование, обязательное медицинское страхование, повышение доходов работников и прямая оплата ими медицинских услуг.

"Если мы увеличим налоговую нагрузку и отчисления налогов в общий фонд бюджета, то деньги просто размоются другими статьями бюджетных расходов. Кроме того, ... чтобы на медицину шло, например, как в Великобритании - 16,5% ВВП, нужно увеличить налоговое давление на бизнес в 1,5-2 раза", - отметил Дубиль.

Благодаря же адресности и целевой направленности механизма обязательного медицинского страхования, дополнительная нагрузка на бизнес составит только 6-8% от ЕСВ. Кроме того, адресная оплата страховки укрепляет соцсвязь между работодателем и работником и повышает лояльность последнего через механизмы дополнительной корпоративной добровольной медстраховки.

Переводить финансирования системы здравоохранения на самого работника также не выгодно из-за отсутствия контроля качества, а также из-за непрозрачных отношений с врачами, - считает Дубиль. - Кроме того, домохозяйство не может оплатить критические медицинские расходы без изменения образа жизни - значит, производительность труда рабочего снижается.

Бизнес не может самостоятельно создать локальную эффективно функционирующую систему предоставления медицинских услуг для своих работников. Это тоже невыгодно, ведь емкость рынка такого добровольного медстрахования не превышает 10-15%, и это отнюдь не обеспечит необходимый объем финансирования всей медицинской сети.

"Остается последний, самый выгодный и сбалансированный путь - обязательное медицинское страхование. Этот механизм - наиболее экономически эффективный, социально оправданный и удобный. Система обязательного медицинского страхования улучшит качество и объем медицинских услуг – и в результате инвалидизация и преждевременная смертность в нашей стране снизится. Выигрывает не только народ, но и экономика нашей страны", - подытожил Дубиль.