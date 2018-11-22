Парламент назначил министра по делам ветеранов [ Редактировать ]
Верховная Рада назначила народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Проект постановления №9323 поддержали 270 депутатов парламента.
В ходе обсуждения постановления глава правительства Владимир Гройсман выступил перед депутатами и призвал поддержать кандидатуру Фриз.
"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85, части четвертой статьи 114 Конституции Украины Верховная рада постановляет: назначить Фриз Ирину Васильевну министром Украины по делам ветеранов", - говорится в тексте постановления.
Ранее мы писали о том, что депутаты Рады проголосовали за нового министра финансов.
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