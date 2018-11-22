В четверг, 22 ноября, спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законы, против которых протестовали владельцы машин на еврономерах. Речь идет о законах №8487 и№8488. Об этом сообщает ubr.ua.

Теперь документы должен подписать только президент Петр Порошенко.

8 ноября Верховная Рада приняла сразу два закона, которые серьезно повлияют на водителей авто на иностранных номерах в Украине. Их практически сразу окрестили "кнутом" и "пряником". Если принятый депутатами законопроект №8487 направлен в основном на изменения акцизных ставок при растаможке машины, то документ под номером 8488 призван пресечь на корню желания ввозить в страну и пользоваться автомобилем без уплаты налогов.

"Евробляхеры" недовольны принятыми Радой законами и требуют их отменить.

Так первый закон (№8487) кардинально меняет ставки акцизов.

На их размер теперь будет влиять возраст авто и объем двигателя. Базовую ставку установили на уровне 50 евро для бензиновых авто и 75 для дизелей. Но для крупных «кубатур» размер базовой ставки будет в два раза выше. К тому же первые три месяца после вступления закона в силу, автомобили на еврономерах, которые находятся в Украине с нарушением таможенных правил, разрешат растаможить по льготному коэффициенту 0,5 (то есть в два раза меньше положенного).

В этот период разрешается растаможить только один автомобиль по льготным ставкам. В первые три месяца действия закона нарушителей обещают не штрафовать. По истечению этого срока штрафы снова вернут.

Вторым законом - №8488, законодатели вводят для евробляхеров драконовские санкции за нарушение таможенных правил при ввозе авто в Украину и запускают тотальный контроль за их перемещением.

Документом предусмотрено создание общей базы ГФС, Нацполиции и пограничников - для всех автомобилей, въехавших на территорию Украины в режиме "временного ввоза или транзита". Чтобы слажено контролировать выполнение правил ввоза машин, и наказывать за их нарушение. База должна заработать через полгода после вступления закона в силу

Тогда же полицейские получат право останавливать автомобили на еврономерах и проверять их на предмет нарушения правил таможенных правил. Принятый документ вносит изменения в закон о Нацполиции. В прямые обязанности полицейских теперь будет входить "выявление автомобилей, которые нарушают правила регистрации" и информирование налоговых органов о таких нарушителях.

А самая страшная норма - автомобилями на иностранной регистрации смогут управлять только те, кто их ввез в Украину. Учитывая то, что подавляющее большинство таких машин пересекают границу на т.н. «верблюдах», новое правило автоматически поставит всех водителей евроблях вне закона. При этом патрульный сможет останавливать такие машины при наличии любой информации о нарушении таможенных правил.

Избавиться от бляхи также будет непросто. Законом запрещено разукомплектовывать такие автомобили. Полиции поручили выявлять такие случаи. Так что на разборку теперь евробляху тоже не сдашь.

Ранее мы писали о том, что владельцы "евроблях" прекращают протесты.