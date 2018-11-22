На передовій сьогодні дві провокації. Бойовики відкривали вогонь у районі хутора Вільного та неподалік Луганського. Ніхто з українських армійців не постраждав.

На позиціях побувала наша військова кореспондентка Ірина Баглай.

"Попала мина 82, никого не зацепило осколками трошки побило машину".

Це була перша, пристрілкова міна, яку бойовики посеред дня випустили по селу. Після коригування найманці накрили позиції.

"Около обеда мы пилили дрова. Ну, и, видать, они под шум пилы... У нас во дворе - в метрах 70 упала мина. Мы услышали, по укрытиям, и в течение 5 - минут упало еще пару мин", - розповідає Владислав, військовослужбовець Збройних Сил України.

Заскочити піхотинців противник намагається регулярно. Часом, каже Едуард, під обстріли потрапляють і вулиці села.

"Трассер летит - оно видно, над домами по нашим позициям, и мы - как щит, получается. По нам попадает, либо мимо летит", - говорить Едуард, військовослужбовець Збройних Сил України.

А от самі бойовики розташувалися просто під будинками мешканців в окупованому селі навпроти. І не гребують прикриватися людьми.

"У них окопы, в основном - в огороде. Как на блок посту - сразу за наблюдательным пунктом находятся жители. Они этим пользуются, что мы не можем по ним вести огонь", - розповідає Владислав, військовослужбовець Збройних Сил України.

Засікти ворожі міномети і вдарити у відповідь - важко. Бойовики мобільно пересувають їх із позиції на позицію автівками. Та нашим піхотинцям вдалось здивувати ворога, просто у нього під носом.

Там де заводський дот встановити неможливо, умільці 92 бригади вигадали своє ноу-хау - вперше на нульовому рубежі, у прямій видимості ворога - таке укріплення зводили не висовуючи голову з окопу.

Зведення майбутніх фортифікаційних споруд перетворилось на спецоперацію.

"Очень делалось быстро, все движения были скоординированы. Как только расчистили местность - мы подошли с формами... опять не подходили пару дней, опять после 2 дней - долили бетон, и только тогда они поняли, что здесь строится бойничка", - розповідає Владислав, військовослужбовець Збройних Сил України.

Щойно укріплення впали в око бойовикам - вони одразу їх перевірили на міцність.

"Только залили вечером, на следующее утро они начали его проверять, стреляли в железо - не пробили. 70 см железо-бетона", - розповідає Позивний "Сергійович", військовослужбовець Збройних Сил України.

Тепер у снайперських груп майже нульові шанси влучити, через конструкцію бійниці.

"Маленькое отверстие - малый коэффициент вероятности, что сюда залетит. Если очень прицельный огонь, то есть снайпер попадет, и то не будет видно - потому что оружие перекрывает", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України.