Луганское обстреляли ракетами [ Редактировать ]
22 ноября боевики на Донбассе осуществили четыре прицельных обстрела позиций украинских войск. Огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Велись "обстрелы оборонительных укреплений Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободное, Луганское и Павлополь. Кроме вышеперечисленного арсенала, враг применил вооружения боевых машин пехоты возле хутора Свободное, а противотанковые управляемые ракеты - вблизи Луганского", - сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Также 22 ноября украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в ходе заседания в Минске инициировала разведения сил на Донбассе.
по теме
На Донбассе обстреляли 9 городов и поселков
Боевики на Донбассе открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и запрещенных минометов
На Донбассе ранили украинских военных
На Донбассе боевики более 20 раз обстреляли силы ООС, вследствие чего украинские солдаты получили ранения
На Донбассе боевики ударили из тяжелой артиллерии
Боевики на Донбассе открыли огонь из тяжелых минометов и артиллерии калибра 122 мм
Обстрелы на Донбассе: бойцы ВСУ получили ранения
На Донбассе боевики применили запрещенные минометы 120-го и 82-го калибров
Раненые на Донбассе: Павлополь обстреляли из "зенитки"
На Донбассе боевики открыли прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям в районах Павлополя и Луганского