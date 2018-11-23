В Японии мать-одиночка наняла для дочери "фейкового" отца и сама в него влюбилась.Мужчина выдавал себя за родителя последние 10 лет, пишет BBC.

Мегуми была совсем малышкой, когда ее родители разошлись, и отец исчез из ее жизни. По словам матери, девочка в раннем возрасте начала спрашивать об отце, однако ситуация обострилась, когда ребенку исполнилось 10 лет. Именно тогда Асако заметила изменения в поведении дочери. Девочка перестала разговаривать с ней, стала замкнута и, в конце концов, перестала ходить в школу.

Мать вскоре узнала, что Мегуми не просто винит себя в отсутствии отца, но она также стала жертвой издевательств в школе, как это часто бывает с детьми одиноких родителей в Японии. В итоге ,чтобы как-то сделать девочку счастливой, женщина решила нанять актера, который бы притворялся отцом ребенка. В настоящее время Мегуми уже 20 лет, но она до сих пор ничего не подозревает. Мало того, мама девочки не намерена рассказывать правду, а поэтому в будущем актер вынужден будет играть роль дедушки, если Мегуми родить детей.

Для Асако тоже сложно, поскольку она признает, что после 10 лет фальсификации отношений с Ямадой у нее появились чувства к нему. Она даже признавалась в своих чувствах, но ей пришлось столкнуться с реальностью - она влюблена в персонажа.

В то время как чужие люди готовые любить и заботиться о чьих-то детях, родные родители порой вообще отказываются от них. Ранее известный российский певец прекратил общение с дочерью-инвалидом.