Диетологи составили список продуктов, которые вызывают сонливость. Употребление этих продуктов в утреннем или дневном меню приводит к тому, что вы постоянно чувствуете себя уставшим и сонным, пишет healthystyle.

Однако не спешите отказываться от любимых блюд, а просто перенесите их на ужин. И так, от каких же продукетов постоянно хочется спать:

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Быстрые углеводы. Диетологи не рекомендуют есть на завтрак выпечку в дополнении к чашке черного кофе. Такой завтрак не предаст вам бодрости. После резкого выброса сахара в кровь, которому способствуют быстрые углеводы, вы непременно почувствуете усталость и сонливость. Поэтому, специалисты рекомендуют полностью исключить из утреннего рациона белый хлеб и выпечку.

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Кофе. Этот напиток весьма коварен. Он действительно бодрит, но только в небольших количествах. Для того, что чувствовать прилив бодрости и сил следует употреблять в день пару чашек кофе, - превышение нормы приведет к обратному эффекту.

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Вишня и черешня. Эти ягоды не рекомендуют употреблять в дневном рационе. Дело в том, что черешня и вишня являются природными источниками мелатонина - гормона, регулирующего сон. К примеру, вишневый сок можно употреблять вечером тем людям, которые страдают бессонницей.

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Молоко и молочные продукты. Многие ошибочно считают, что на употребление молочных продуктов на завтрак бодрят. В этих продуктах также присутствует гормон сна. А поэтому, съев на завтрак творог или йогурт, вы рискуете быть вялым и уставшим.

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Мясо и курица. Данный продукт богат триптофаном - аминокислотой, участвующей в синтезе мелатонина. Поэтому в утреннем рационе не рекомендуется употреблять индейку, кролика и курицу - их можно оставить на ужин. На обед выбирайте рыбу, например, скумбрию или речного окуня.

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