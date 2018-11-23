В Днепре устанавливаются подробности зверского убийства украинского военного. Несколько дней назад неподалеку от железнодорожного вокзала было найдено изуродованное тело контрактника Вооруженных сил Украины.

Как удалось установить, было обнаружено тело Руслана Романюка, сообщили в пресс-службе Днепровского отделения полиции. При этом, у мужчины в буквальном смысле не было лица. Кроме того, неизвестные выкололи военному глаза. Накануне убийства Руслан планировал отправиться в отпуск в село Белозёрка на Тернопольщине.

Фото: "Днепр24"

Однако в Днепре у мужчины украли документы, после чего Руслан обратился в полицию и военкомат. По неизвестным причинам мужчина неделю жил на вокзале. 14 ноября его обнаружили мертвым в заброшенном здании неподалеку от вокзала. Опознали тело волонтеры, которые помогали военному. Результаты экспертизы показали, что сперва мужчину пытали, нанося ему телесные повреждения. Смерть наступила в результате удушения. Расследование продолжается.

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