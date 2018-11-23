Президент Украины Петр Порошенко обратился к владельцам автомобилей на иностранной регистрации (так называемых "евроблях"), призвав воздержаться от акции протестов.

"Это - непростой компромисс между государством и фактическими владельцами авто. Между теми, кто уже принял как данность неизбежность налогов, и теми, кто только получил шанс стать добросовестным налогоплательщиком", - написал президент в Facebook 23 ноября, комментируя подписание им законопроектов об авто на еврономерах.

Петр Порошенко объяснил, что налоги крайне важны для государства:

Владельцев призываю в предусмотренный законом срок воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста. Без налогов не бывает армии без налогов не бывает дорог, без налогов не бывает образования. И государство строят не президенты, не правительства, не депутаты, а налогоплательщики... Спасибо всем за понимание и способность к компромиссу", - подчеркнул президент.

Напомним, 23 ноября Петр Порошенко подписал законопроекты №8487 и №8488 об автомобилях на еврономерах.

20-21 ноября владельцы "евроблях" массово блокировали трассы Украины, протестуя против законов Рады, затрагивающих их интересы. Несмотря на это, народные депутаты не поддержали принятие проектов постановлений об отмене принятия законопроектов №8487 и №8488.

Что изменилось для украинцев после принятия этих законопроектов, подробно описано здесь.