Украинская певица Ани Лорак показала тизер к новому клипу, в котором она обнажает свои ноги, покрытые татуировками.

Тизер на клип "Сон" Каролина опубликовала в своем Instagram.

В ролике Ани Лорак позирует в нескольких нарядах с обнаженными плечами и ногами. В одном из кадров певица лежит на крыше автомобиля и проводит рукой по обнаженному бедру. Образ дополнили тату (очевидно, временные), выполненные в виде надписей:

Певица объяснила поклонникам, что сон - это мир фантазии и радости и он не подчиняется законам логики.

Ранее, во время шоу, Ани Лорак обидели Сергей Шнуров и рэпер Баста.