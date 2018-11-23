Ани Лорак показала татуировки на ногах (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак показала тизер к новому клипу, в котором она обнажает свои ноги, покрытые татуировками.
Тизер на клип "Сон" Каролина опубликовала в своем Instagram.
В ролике Ани Лорак позирует в нескольких нарядах с обнаженными плечами и ногами. В одном из кадров певица лежит на крыше автомобиля и проводит рукой по обнаженному бедру. Образ дополнили тату (очевидно, временные), выполненные в виде надписей:
Певица объяснила поклонникам, что сон - это мир фантазии и радости и он не подчиняется законам логики.
Ранее, во время шоу, Ани Лорак обидели Сергей Шнуров и рэпер Баста.
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