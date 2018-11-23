Налоги на посылки: что ждет украинцев от принятого закона [ Редактировать ]
В ночь на 23 ноября депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект № 9260, который, в частности, регулирует правила налогообложения международных почтовых пересылок.
Законопроект содержит две важные нормы:
- Порог безналоговых международных почтовых пересылок снижен с 150 до 100 евро для одного получателя - физического лица;
- Ограничение количества посылок тремя в месяц отменено.
Норма о "трех посылках" отменена, поскольку почтовые операторы оказались не готовы к администрированию такого ограничения.
Снижение необлагаемой стоимости международной пересылки до 100 евро вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Напомним, 8 декабря 2017 года в Раде приняли поправки к Налоговому кодексу, которые предусматривали введение ограничений на безналоговые пересылки в международных почтовых и экспресс-отправлениях.
Разрешалось получить без уплаты дополнительного сбора не более трех посылок в месяц, а стоимость каждой из них не должна была превышать 150 евро. Начиная с четвертой посылки такие отправления должны были облагаться налогом, пошлиной и акцизом.
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