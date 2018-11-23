Какие цветы разрушают семейное счастье [ Редактировать ]
Народная мудрость гласит, что некоторые цветы провоцируют скандалы в семье и мешают наладить личную жизнь.
Дело в том, что одни цветы привносят в жилище энергетику процветания и благополучия, а другие - "вампиры", способные разрушить семейное счастье и привлечь в жизнь неприятности, пишет DailyHoro.
Тем, кто не хочет проблем в общении с противоположным полом, стоит узнать, какие из растений способны "отвадить" возлюбленных от вашего дома:
1. ПЛЮЩ
- Вьющиеся растения, особенно плющи, лучше не ставить в жилом помещении. Они агрессивно воздействуют на мужскую энергетику. Кроме того, плющи способны поглощать радостные эмоции людей. В домах, где есть вьющиеся цветы, люди со временем становятся все более апатичными, перестают стремиться к новым целям.
- Во дворе такие цветы отлично защитят дом от посягательств завистников. Они предотвратят попадание в дом отрицательной энергетики и будут радовать хозяев яркой листвой.
2. КАКТУС
- Многие считают, что кактусы помогают справиться с отрицательным влиянием телевизоров и компьютеров, однако таким цветам не место в доме незамужних девушек и женщин. Растение довольно агрессивно и способно отвадить кавалеров от порога дома.
- Замужним парам можно держать в доме кактусы, но ставить их в спальню категорически запрещено. Они привносят энергетику скандалов и снижают влечение супругов друг к другу.
- Вы можете поставить любимые колючки на кухне, где они будут спокойно сосуществовать с вами и радовать редкими экзотическими цветами.
3. ДИФФЕНБАХИЯ
- Диффенбахия прижилась во многих домах, однако это растение чрезвычайно ядовито и способно привлечь неудачи. Эти цветы прогоняют из дома мужчин, забирая у них силы и положительные эмоции. Тем, кто хочет устроить свою личную жизнь, точно не стоит приобретать коварное растение.
4. САСЕВИЕРИЯ (ТЕЩИН ЯЗЫК)
- Это растение забирает жизненные силы у мужчин, и его нельзя помещать в спальню супругов. Оно одинаково негативно воздействует на женскую и мужскую энергетику, мешая влюбленным жить счастливо.
- Ароматные цветы этого растения способствуют одиночеству, и в период цветения большинство мужчин попросту не смогут надолго задерживаться в помещении.
5. СИРЕНЬ
- Веточки сирени часто приносят домой, чтобы украсить ими помещение, однако это растение обладает отрицательной энергетикой.
- Сирень способна навредить отношениям, поэтому в доме ее лучше не держать. Растение может притянуть в жилище негатив и поссорить влюбленных.
6. ЛИЛИЯ
- Лилии выделяют углекислый газ, а значит, хозяева этих утонченных цветов находятся в реальной опасности. Лилиям не место в доме, ведь обильное цветение может запросто вызвать приступ удушья в закрытом помещении.
- Лилии способны притянуть неприятности, связанные с отношениями. Тем, кто мечтает выйти замуж, стоит обходить стороной это растение.
7. МОНСТЕРА
- В народе это растение прозвали мужегоном неслучайно: оно отрицательно влияет на мужское здоровье и способно причинить множество неудобств, если поместить его в спальне влюбленных.
- Также монстера способна вызвать головную боль, потому что ее листья испаряют влагу и выделяют опасные вещества.
8. ГИБИСКУС
- Это очень красивое растение, которое цветет нежными цветами, напоминающими розы. Однако если оно разрастается и занимает много места, то начинает выживать из дома мужчин. В целом это растение не принесет вреда, если у вас просторная квартира или частный дом.
- Разместить гибискус лучше в гостиной, коридоре или любой нежилой комнате.
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