Гибискус - один из цветов-"мужегонов". Фото: pixabay.com

Народная мудрость гласит, что некоторые цветы провоцируют скандалы в семье и мешают наладить личную жизнь.

Дело в том, что одни цветы привносят в жилище энергетику процветания и благополучия, а другие - "вампиры", способные разрушить семейное счастье и привлечь в жизнь неприятности, пишет DailyHoro.

Тем, кто не хочет проблем в общении с противоположным полом, стоит узнать, какие из растений способны "отвадить" возлюбленных от вашего дома:

1. ПЛЮЩ

Вьющиеся растения, особенно плющи, лучше не ставить в жилом помещении. Они агрессивно воздействуют на мужскую энергетику . Кроме того, плющи способны поглощать радостные эмоции людей . В домах, где есть вьющиеся цветы, люди со временем становятся все более апатичными, перестают стремиться к новым целям.

. Кроме того, плющи . В домах, где есть вьющиеся цветы, люди со временем становятся все более апатичными, перестают стремиться к новым целям. Во дворе такие цветы отлично защитят дом от посягательств завистников. Они предотвратят попадание в дом отрицательной энергетики и будут радовать хозяев яркой листвой.

2. КАКТУС

Многие считают, что кактусы помогают справиться с отрицательным влиянием телевизоров и компьютеров, однако таким цветам не место в доме незамужних девушек и женщин . Растение довольно агрессивно и способно отвадить кавалеров от порога дома .

. Растение довольно агрессивно и . Замужним парам можно держать в доме кактусы, но ставить их в спальню категорически запрещено . Они привносят энергетику скандалов и снижают влечение супругов друг к другу.

. Они привносят энергетику скандалов и снижают влечение супругов друг к другу. Вы можете поставить любимые колючки на кухне, где они будут спокойно сосуществовать с вами и радовать редкими экзотическими цветами.

3. ДИФФЕНБАХИЯ

Диффенбахия прижилась во многих домах, однако это растение чрезвычайно ядовито и способно привлечь неудачи. Эти цветы прогоняют из дома мужчин, забирая у них силы и положительные эмоции. Тем, кто хочет устроить свою личную жизнь, точно не стоит приобретать коварное растение.

4. САСЕВИЕРИЯ (ТЕЩИН ЯЗЫК)

Это растение забирает жизненные силы у мужчин, и его нельзя помещать в спальню супругов . Оно одинаково негативно воздействует на женскую и мужскую энергетику, мешая влюбленным жить счастливо.

. Оно одинаково негативно воздействует на женскую и мужскую энергетику, мешая влюбленным жить счастливо. Ароматные цветы этого растения способствуют одиночеству, и в период цветения большинство мужчин попросту не смогут надолго задерживаться в помещении.

5. СИРЕНЬ

Веточки сирени часто приносят домой, чтобы украсить ими помещение, однако это растение обладает отрицательной энергетикой.

Сирень способна навредить отношениям, поэтому в доме ее лучше не держать. Растение может притянуть в жилище негатив и поссорить влюбленных.

6. ЛИЛИЯ

Лилии выделяют углекислый газ, а значит, хозяева этих утонченных цветов находятся в реальной опасности. Лилиям не место в доме, ведь обильное цветение может запросто вызвать приступ удушья в закрытом помещении.

в закрытом помещении. Лилии способны притянуть неприятности, связанные с отношениями. Тем, кто мечтает выйти замуж, стоит обходить стороной это растение.

7. МОНСТЕРА

В народе это растение прозвали мужегоном неслучайно: оно отрицательно влияет на мужское здоровье и способно причинить множество неудобств, если поместить его в спальне влюбленных.

неслучайно: оно отрицательно влияет на мужское здоровье и способно причинить множество неудобств, если поместить его в спальне влюбленных. Также монстера способна вызвать головную боль, потому что ее листья испаряют влагу и выделяют опасные вещества.

8. ГИБИСКУС

Это очень красивое растение, которое цветет нежными цветами, напоминающими розы. Однако если оно разрастается и занимает много места, то начинает выживать из дома мужчин . В целом это растение не принесет вреда, если у вас просторная квартира или частный дом.

. В целом это растение не принесет вреда, если у вас просторная квартира или частный дом. Разместить гибискус лучше в гостиной, коридоре или любой нежилой комнате.

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