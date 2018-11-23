"Росток-Холдинг" - известная в Украине агрокомпания, работа предприятий которой уже второй месяц частично заблокирована в результате рейдерской атаки, заявляет, что отгрузки зерна с Глуховского элеватора происходят в соответствии с законодательством Украины. А распространенную накануне информацию о вывозе якобы арестованного зерна с элеватора адвокаты компании называют не соответствующей действительности и такой, что наносит ущерб деловой репутации предприятиям группы, сообщает пресс-служба холдинга, передают "Українські новини".

"Зерно на Глуховском элеваторе не находится под арестом. Решение суда об аресте зерна, которое находится в Глуховском элеваторе, было отменено 8 ноября 2018 решением Харьковского апелляционного суда", - отмечает Михаил Ильяшев, управляющий партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", защищающей интересы агропромышленной группы "Росток-Холдинг".

По заявлениям руководителей агрокомпании, рейдеры уже второй месяц подряд не оставляют попыток полностью заблокировать работу предприятий группы. Предприятия постоянно подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов путем проведения обысков и осмотров, а также препятствования в завозе на элеваторы и вывозе зерна. Такие действия совершаются с целью помешать нормальной хозяйственной деятельности предприятий и часто сопровождаются незаконным изъятием документов.

Несмотря на отсутствие каких-либо ограничений на отгрузки зерна, представители полиции охраны (бывшая ГСО) по неизвестным причинам препятствуют предприятиям - владельцам зерна - в его отгрузке. Согласно законодательству, полиция охраны создана для осуществления мероприятий по охране имущества и обеспечения личной безопасности граждан на договорных началах. Предприятия группы "Росток-Холдинг" не заключали с Полицией охраны никаких договоров на охрану собственного зерна.

"По сути, полиция охраны стала инструментом в руках рейдеров. Не имея никакого отношения к зерну, были заключены договора с Полицией на его охрану от его же владельцев. Указанное является недопустимым, поскольку полиция охраны обязана проверять полномочия лиц, которые обращаются за заключением договоров на охрану имущества, а не механически подписывать их с каждым желающим. Последние события свидетельствуют о том, что каждое недобросовестное лицо может ограничить собственника в распоряжении своим имуществом, только заключив договор с ГСО", - комментирует Андрей Шваб, директор по юридическим вопросам группы "Росток-Холдинг".

Сейчас на месте отгрузки зерна постоянно работают юристы и адвокаты группы, а также журналисты центральных и местных СМИ. Ведется видеофиксация всех противоправных попыток блокирования работы предприятий. По фактам превышения полномочий и препятствования хозяйственной деятельности работниками ГСО и неизвестными лицами в ЕРДР внесен ряд уголовных производств, ведется расследование.

Работники группы "Росток-Холдинг" решительно настроены завершить сбор урожая, несмотря на все попытки рейдерского захвата компании, а также намерены защищать свои предприятия всеми законными способами.



Справка: "Росток-Холдинг" - вертикально-интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. га. В группу также входят 5 животноводческих ферм, 3 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний.