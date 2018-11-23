На Єлисейських полях у Парижі засвітили вогні від метра високої моди Карла Лагерфельда. У його баченні трендовий колір цьогорічного свята - червоний.

Саме такою ілюмінацією прикрасили дерева вздовж головної вулиці французької столиці. Оздоблення це ще й енергоощадне.

За весь святковий сезон тисячі гірлянд споживуть світла як середня французька сім'я упродовж року.