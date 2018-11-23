Париж освітили вогнями від метра високої моди [ Редактировать ]
На Єлисейських полях у Парижі засвітили вогні від метра високої моди Карла Лагерфельда. У його баченні трендовий колір цьогорічного свята - червоний.
Саме такою ілюмінацією прикрасили дерева вздовж головної вулиці французької столиці. Оздоблення це ще й енергоощадне.
За весь святковий сезон тисячі гірлянд споживуть світла як середня французька сім'я упродовж року.
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