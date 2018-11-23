У Ватикані на Площі Святого Петра вже встановили різдвяну ялинку. 20-метрову красуню привезли з лісів, що на півночі країни. Її оздоблять енергоощадними вогниками, а поруч облаштують традиційні вертепи.

Приготування планують завершити до 7 грудня. А милуватиме око містян святкове дерево до середини січня.

"Я, взагалі, з Австралії. І Різдво ми там святкуємо на пляжі! Отож для мене пережити цю холоднечу й побачити різдвяну ялинку серед зимової краси - це незабутній досвід. Я відчуваю себе щасливцем", - ділиться враженнями Пітер, турист із Австралії.