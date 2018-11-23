У Таїланді відбувся фестиваль світла [ Редактировать ]
Тисячі вогнів освітили небо над Таїландом. Над містом Чіанг Май здійнялися паперові ліхтарики. Традиційним фестивалем світла тут відзначають закінчення сезону дощів та початок зими.
За місцевим повір'ям, вогники несуть добрі побажання тим, кого любиш, а також очищають учасників свята.
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