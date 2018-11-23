У Тунісі страйкують працівники держсектору. На демонстрації проти політики уряду, що вирішив не підвищувати платню бюджетникам - вийшли близько шестисот п'ятдесяти тисяч людей. Протестувальники невдоволені економічною кризою та зубожінням у державі.

На цьому тлі міжнародні кредитори змушують владу скорочувати видатки, щоб залатати величезну діру в кошторисі.

"Ми приєднуємося до державного сектора, бо також маємо права. Ми, як ніхто, бідуємо у цій країні через високі ціни та низьку купівельну спроможність. Тому вийшли на демонстрацію проти мовчання уряду та залежності від вказівок з-за кордону", - говорить Аймен Буалі, член профспілки освітян і науковців.