У Тунісі страйкують працівники держустанов [ Редактировать ]
У Тунісі страйкують працівники держсектору. На демонстрації проти політики уряду, що вирішив не підвищувати платню бюджетникам - вийшли близько шестисот п'ятдесяти тисяч людей. Протестувальники невдоволені економічною кризою та зубожінням у державі.
На цьому тлі міжнародні кредитори змушують владу скорочувати видатки, щоб залатати величезну діру в кошторисі.
"Ми приєднуємося до державного сектора, бо також маємо права. Ми, як ніхто, бідуємо у цій країні через високі ціни та низьку купівельну спроможність. Тому вийшли на демонстрацію проти мовчання уряду та залежності від вказівок з-за кордону", - говорить Аймен Буалі, член профспілки освітян і науковців.
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