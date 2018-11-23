Масштабні лісові пожежі охопили Австралію. Полум'я впритул наблизилося до житлових будинків, тому оголошена евакуація. Через задимлення призупинена робота місцевого аеропорту. Сильний вітер заважає вогнеборцям зменшити площу займання. До гасіння залучили авіацію.

Тим часом у американській Каліфорнії, що досі не оговталась від схожого лиха, чекають на нове. За прогнозами синоптиків, на місцевість насуваються потужні дощі. А забиті попелом дренажні системи можуть не впоратися з потоками води й призвести до потопу.

Торік повінь та зсуви у цьому штаті забрали життя 17-ох людей.