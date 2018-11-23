Бюджет 2019: как принимали главный финансовый документ страны? [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины 23 ноября приняла во втором чтении и в целом проект бюджета Украины на 2019 год.
Как голосовали депутаты:
"За" законопроект № 9000 проголосовали 240 депутатов, "против" - 28, воздержались 22 парламентария.
Фракция БПП дала 109 голосов. Во фракции "Народный фронт" поддержали бюджет 73 парламентария.
17 голосов дали внефрационные депутаты, 23 голоса - группа "Партия "Возрождение". Из группы "Воля народа" "за" проголосовали 17 депутатов.
Радикальная партия Ляшко, "Самопомощь", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" не дали ни одного голоса в поддержку бюджета.
Как принимали бюджет:
Пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов.
Сам бюджет, в котором заранее прописали доходы от "налоговых" правок, приняли относительно быстро - за два часа. Голосование происходило в присутствии членов правительства.
Окончание рассмотрения и успешное голосование за бюджет-2019 депутаты встретили аплодисментами.
Почему бюджет на 2019 год принимался ночью, рассказал основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко.
"Возникает вопрос, почему бюджет принимается ночью? Потому что лучше поделить что-то, украсть у людей, и таким образом спрятать все под покровом ночной тьмы. Почему бюджет нельзя было принимать днем? Потому что бюджет абсолютно антисоциальный, антинародный и который ведет страну к бедности. Только две цифры: социальные выплаты поднимаются на 5%, но официальный уровень инфляции 7.4 % то есть фактически уменьшаются социальные выплаты",- сказал Юрий Бойко.
Напомним, крайний срок принятия закона о бюджете Украины - 1 декабря.
В плане "бюджетных" сроков в Украине наблюдается прогресс - бюджет-2018 Рада приняла во втором чтении только 7 декабря.
Бюджет-2017 был принят под утро 21 декабря, а бюджет-2016 - и вовсе "под елочку", в 4 утра 25 декабря.
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