Верховная Рада Украины 23 ноября приняла во втором чтении и в целом проект бюджета Украины на 2019 год.

Как голосовали депутаты:

"За" законопроект № 9000 проголосовали 240 депутатов, "против" - 28, воздержались 22 парламентария.

Фракция БПП дала 109 голосов. Во фракции "Народный фронт" поддержали бюджет 73 парламентария.

17 голосов дали внефрационные депутаты, 23 голоса - группа "Партия "Возрождение". Из группы "Воля народа" "за" проголосовали 17 депутатов.

Радикальная партия Ляшко, "Самопомощь", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" не дали ни одного голоса в поддержку бюджета.

Как принимали бюджет:

Пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов.

Сам бюджет, в котором заранее прописали доходы от "налоговых" правок, приняли относительно быстро - за два часа. Голосование происходило в присутствии членов правительства.

Окончание рассмотрения и успешное голосование за бюджет-2019 депутаты встретили аплодисментами.

Почему бюджет на 2019 год принимался ночью, рассказал основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко.

"Возникает вопрос, почему бюджет принимается ночью? Потому что лучше поделить что-то, украсть у людей, и таким образом спрятать все под покровом ночной тьмы. Почему бюджет нельзя было принимать днем? Потому что бюджет абсолютно антисоциальный, антинародный и который ведет страну к бедности. Только две цифры: социальные выплаты поднимаются на 5%, но официальный уровень инфляции 7.4 % то есть фактически уменьшаются социальные выплаты",- сказал Юрий Бойко.

Напомним, крайний срок принятия закона о бюджете Украины - 1 декабря.

В плане "бюджетных" сроков в Украине наблюдается прогресс - бюджет-2018 Рада приняла во втором чтении только 7 декабря.

Бюджет-2017 был принят под утро 21 декабря, а бюджет-2016 - и вовсе "под елочку", в 4 утра 25 декабря.