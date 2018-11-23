Депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект №9260, который, в частности, предусматривает продление льготного режима ввоза электромобилей - без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Льготный режим продлится четыре года и, таким образом, до конца 2022-го будет продолжена норма, освобождающая ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС.

Что касается акциза, то он будет рассчитываться в соответствии с законом о так называмых евробляхах (№8487).

Напомним, 1 января 2018 года были отменены НДС и акцизный налог на ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями. Действие льготы должно было закончиться 31 декабря 2018 года.