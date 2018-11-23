Налог на электромобили: в Украине продлили льготы [ Редактировать ]
Депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект №9260, который, в частности, предусматривает продление льготного режима ввоза электромобилей - без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).
Льготный режим продлится четыре года и, таким образом, до конца 2022-го будет продолжена норма, освобождающая ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС.
Что касается акциза, то он будет рассчитываться в соответствии с законом о так называмых евробляхах (№8487).
Напомним, 1 января 2018 года были отменены НДС и акцизный налог на ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями. Действие льготы должно было закончиться 31 декабря 2018 года.
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