Авіакатастрофа MH17: родичі загиблих звинуватили Росію у саботажі [ Редактировать ]
Родичі жертв збитого рейсу MH17 подали на Росію до Європейського суду з прав людини - про це повідомляє нідерландське видання NOS.
Рідні 55 загиблих звинувачують Москву в порушенні їхніх прав та саботуванні слідства. На їхню думку, РФ не надала важливої інформації міжнародній слідчій групі, а також представила фальшиві факти.
Ще раніше до суду у Страсбурзі подали документи родичі загиблих з Австралії, Нової Зеландії та Малайзії. У травні слідчі заявили, що в липні 2014 року лайнер був збитий комплексом "Бук", що незадовго прибув на територію України з російського Курська.
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