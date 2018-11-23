Родичі жертв збитого рейсу MH17 подали на Росію до Європейського суду з прав людини - про це повідомляє нідерландське видання NOS.

Рідні 55 загиблих звинувачують Москву в порушенні їхніх прав та саботуванні слідства. На їхню думку, РФ не надала важливої інформації міжнародній слідчій групі, а також представила фальшиві факти.

Ще раніше до суду у Страсбурзі подали документи родичі загиблих з Австралії, Нової Зеландії та Малайзії. У травні слідчі заявили, що в липні 2014 року лайнер був збитий комплексом "Бук", що незадовго прибув на територію України з російського Курська.