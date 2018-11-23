"Фонд президента України" підтримає талановитих студентів - Петро Порошенко [ Редактировать ]
Мільярд гривень, який у бюджеті передбачений на "Фонд президента України" - витратять на студентські стипендії та Гранти для молодих вчених - про це Петро Порошенко заявив на зустрічі зі студентами Київського національного торговельно-економічного університету.
Глава держави пообіцяв вже найближчим часом оголосити конкурс на керівника фонду.
"Там, де є угоди з іноземними університетами - допоможемо стипендіями тим студентам, які є відмінниками і виїжджають, щоб навчатись закордоном, але обов'язково повернутися до України. Молодим вченим, які позбавлені бюджетної підтримки - будуть виділені гранти через абсолютно прозору модель", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
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