Мільярд гривень, який у бюджеті передбачений на "Фонд президента України" - витратять на студентські стипендії та Гранти для молодих вчених - про це Петро Порошенко заявив на зустрічі зі студентами Київського національного торговельно-економічного університету.

Глава держави пообіцяв вже найближчим часом оголосити конкурс на керівника фонду.

"Там, де є угоди з іноземними університетами - допоможемо стипендіями тим студентам, які є відмінниками і виїжджають, щоб навчатись закордоном, але обов'язково повернутися до України. Молодим вченим, які позбавлені бюджетної підтримки - будуть виділені гранти через абсолютно прозору модель", - наголосив Петро Порошенко, президент України.